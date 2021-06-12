Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi dikkat çeken detay: Türkiye'nin eli daha güçlü

Türkiye'nin kendi jeopolitiğinde sahip olduğu avantajlar ve durum üstünlüğünün yeni dönemin başlamasında etkili olduğunu aktaran Dr. Güçlüer, "Masada, politikalarını artık sadece NATO ve ABD'ye bağımlı olarak yürüten değil milli ve bağımsız politikalarını ABD'nin kabul ettiği yeni Türkiye olacak. Türkiye-ABD arasında yeni bir ilişki modelinin gelişeceği döneme adım atıyoruz" diye konuştu.









"BİDEN TÜRKİYE'Yİ YIPRATMAYA YÖNELİK POLİTİKA GELİŞTİRDİ"

Biden'ın seçildiğinden beri Türkiye'ye mesafeli durduğunu söyleyen Dr. Güçlüer, "ABD Dişişleri Bakanı Antony Blinken ülkemize gelmedi. Biden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesini bile aylar sonraya erteledi. Aslında Türkiye'yi yıpratmaya yönelik bir politika izlemeye çalıştılar. Ama Türk devlet aklı, bu politikayı krize dönüştürmeyecek şekilde yönetmeyi başardı. 1 ay kadar önce ABD Dişişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye'ye gelmesiyle iki ülke arasındaki sorunların konuşulacağı bir süreç başladı.

