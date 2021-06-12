Son dakika haberi... YPG/PKK, Afrin'de bulunan bir özel hastaneyi hedef aldı. Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 18'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.
Açıklamada, "Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet eden Grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir." denildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.
OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI