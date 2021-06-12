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    • 12.06.2021 22:36
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    Son dakika: 'dan 'de alçak ! Hastane hedef alındı: 18 sivil hayatını kaybetti

    Gelen son dakika haberine göre bölücü örgütü , 'de bulunan bir özel hastaneyi hedef aldı. Alçak da hastanede tedavi gören 18 sivil hayatını kaybetti, 30'dan fazla sivil yaralandı. Konuya ilişkin Valiliği'nden yapılan açıklamada,"Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte kalleş saldırının detayları...

    AA
    Hatay Valiliği: 18 sivil hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... YPG/PKK, Afrin'de bulunan bir özel hastaneyi hedef aldı. Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 18'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.

    Açıklamada, "Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet eden Grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir." denildi.



    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.



    OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

        Valilikten yapılan ilk açıklamada, "Hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetmiş, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        TÜRKİYE BOMBARDIMANA BAŞLADI

        MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir."

        AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Afrin'de Şifa Hastanesini hedef alan ve çok sayıda sivil Suriyeli kardeşimizin ölümüne ve yaralanmasına neden olan YPG/PKK insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. DEAŞ terörüne karşı YPG/PKK terörünü desteklediğini söyleyen ülkelerin bu desteğe son verme zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir. Masum sivilleri ve hastaneyi alçakça hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz sürecektir. Sn Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu mücadele noktasında terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele verilmelidir." ifadelerini kullandı.

        İBRAHİM KALIN'DAN AFRİN'DE HASTANEYE DÜZENLENEN SALDIRIYA TEPKİ

            Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

            Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

            "Terör örgütünün Afrin'de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır."

            FAHRETTİN ALTUN: HESAPLAŞACAĞIZ

            Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hain saldırıyı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla lanetledi.

            Altun, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şöyle konuştu:

            "Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

            Masum sivilleri hedef alarak onları hayattan koparan teröristlere ve destekçilerine lanet olsun. Hesaplaşacağız."

            AFRİN, PKK/YPG'NİN İŞGALİNDEN 2018'DE KURTARILMIŞTI

            Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

            İşte alçak saldırıya ilişkin görüntüler;



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