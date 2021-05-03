Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da eşlik etti.
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Görev başındaki hükümetin tüm Libya'ya halkına hizmet götürme çabaları var Türkiye olarak bu çabaları destekliyoruz" dedi.