Yulin festivali nedir? Yulin festivalinde köpek mi yeniyor? Dünya genelinde büyük tepkilere yol açan Yulin festivali için seferberlik başlatıldı. Köpeklerin kötü muamele gördüğü ve besin olarak tüketildiği iddia edilen festivalle ilgili tepkiler artıyor. Sosyal medya kullanıcıları, köpekleri kurtarmak için kampanyalar düzenliyor.
YULİN FESTİVALİ NEDİR?
Çin'in bazı bölgelerinde devam eden "köpek eti yeme festivali" nedeniyle hayvanseverler harekete geçti. Binlerce köpeğin hayatını kurtarmak için başlatılan kampanyaya destek çığ gibi büyüdü. 21-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 'Yulin Köpek Eti Yeme Festivali' sosyal medyanın gündemine geldi.
"Save a dog" kampanyası" başlatan hayvanseverler 21 Haziran'a kadar ilgili bağışın tamamlanması durumunda birçok köpek festivalde satılmaktan kurtulacak.
Çin kültüründe köpek eti yemek, yıllardan beri süregelen bir gelenek. Çinliler yazın yenen bu etin onlara şans ve sağlık getireceğine inanıyor. 2009 yılından itibaren bu gelenek festival halinde düzenlenmeye başlanmış.
SAVE A DOG BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Bir köpeğin hayatını kurtarmak için başlatılan bağışa katılmak istiyorsanız, Instagram hesabınız üzerinden yukarıdaki görselde yer alan 'Hikayeye ekle' butonuna tıklayarak, profilinize eklemeniz gerekiyor.