Yulin festivali nedir? Yulin festivalinde köpek mi yeniyor?

Human Society Global'ın başlatmış olduğu kampanyaya ilgili postu hikayeye ekleyerek destek olunabileceği gibi doğrudan nakit yardımı da yapılabiliyor. Ancak nakit yardımı şuan için Türkiye'ye kapalı. Kampanyaya destek olmak isteyen kişiler ilgili postu "hikayeye ekle" bölümünden Instagram hesabından paylaşabilirler.