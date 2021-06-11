S-400 HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ TEDARİKİ

Akar dün akşam ABD'li mevkidaşı ABD Savunma Bakanı Llyod James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ancak Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ülkemize yönelik risk ve tehditlerin en üst düzeye yükseldiği bir dönemde hava savunma sistemlerinin temini için müttefiklerimizle görüşerek ABD'den Patriot, Fransa-İtalya'dan SAMP-T alma girişimlerinde bulunduk. Ancak bu, çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın aldık. Bunları gizli saklı yapmadık, gizli bir gündemimiz hiçbir zaman olmadı. Bu sistemleri almaktaki temel amacımız, ülkemizi ve 84 milyon vatandaşımızı havadan gelecek muhtemel tehditlere karşı savunmaktır. Muhataplarımızın bu konuda teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu da defalarca belirttik. Görüşmelerde açık ve şeffaf davranıyoruz. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün. Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile işbirliği, F-35'lerden, S-400'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır. Bunu, NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg de açıkça ifade etmiştir. Sonuç olarak Türkiye'nin içinde olduğu NATO, daha anlamlı ve daha güçlüdür ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir" dedi.

Düzenlenen törende NATO yetkililerin kayıtlı video mesajları yayınlandı. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ve fotoğrafa çekimi ile tören sonlandırıldı.