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    • 11.06.2021 20:15
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı ve Savunma Bakanı ile 'da görüştü

    Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı , ziyareti öncesinde 'nın 'na geçerek Savunma Bakanı Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü. Görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

    Türkiye, İngiltere ve İtalya'dan üst düzey görüşme

    Son dakika haberi... Augusta Limanı'nda demirli HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde gerçekleşen görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

    Akar, İstanbul'da NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığının resmi açılışını gerçekleştirmesinin ardından İtalya'ya gitti.

    Sicilya Adası'ndaki Sigonella Askeri Havalimanı'nda yetkililerce karşılanan Akar, Augusta Limanı'na geçti. İlk olarak İtalyan bakan Guerini ile bir araya gelen Akar, daha sonra Türkiye, İngiltere ve İtalya Savunma Bakanları arasındaki üçlü görüşmeye katıldı.

        Gelişlerinde İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından karşılanan Akar ve Guerini çekilen hatıra fotoğrafının ardından gemiye çıktı. Üçlü görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Akar, toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek, "Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum." dedi.

        Görüşmelerin ardından Bakan Akar Libya'ya gitti.

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        Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı ve İtalya Savunma Bakanı ile Sicilya'da görüştü