Sicilya Adası'ndaki Sigonella Askeri Havalimanı'nda yetkililerce karşılanan Akar, Augusta Limanı'na geçti. İlk olarak İtalyan bakan Guerini ile bir araya gelen Akar, daha sonra Türkiye, İngiltere ve İtalya Savunma Bakanları arasındaki üçlü görüşmeye katıldı.