YÜZDE 100'ÜNDE ANTİKOR OLUŞTU

Nisan ayı sonunda ise Faz-2'nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı.

NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?

E-Nabız sayfasında, "Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız" butonuna yer verildi.