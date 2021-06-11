Türkiye'ye sınıf atlatacak projelerden olan Kanal İstanbul'un temelinin atılmasına sayılı günler kaldı. Ancak Kanal İstanbul projesine her projede olduğu gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıktı.

İki siyasi, ihaleyi kazanan firmalara iktidara gelmeleri halinde ödeme yapmamakla tehdit etti. Sabah saatlerinde A Haber canlı yayınına bağlanan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise Kanal İstanbul'la ilgili Bülent Ecevit'e dikkat çekti.

ECEVİT SEÇİM BİLDİRGELERİNE KOYDU

Yaptığı açıklamada, İstanbul için bir kanal gerekliliğini 1994 yılındaki seçim bildirgelerinde Bülent Ecevit imzalı olarak DSP'nin ortaya koyduğunu ifade eden Aksakal, bu tip tehdit söylemlerinin Türkiye'nin imajına zarar verdiğini söyledi.