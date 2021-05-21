Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un fotoğrafını paylaştı! "Türkiye lojistik üs olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarından satır başları;

KANAL İSTANBUL

Avrasya'nın tam merkezindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nda bir kaza oldu, kanal kapandı. Bir günlük maliyeti 9 milyar dolar. Lojistik koridorlar artıyor. Denizden taşımacılığın oranı her yıl arıyor. Bugün İstanbul'da güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin, ama biz arkadaşlarımızla birlikte 43 bin gemiyi güvenli olarak geçirmeye çalışıyoruz. bu yıllar boyunca artacak ve ilerde yetmeyecek. 2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor.



Bakan Karaismailoğlu, ilk kez bire bir ölçeğinde Kanal İstanbul resmi de paylaştı