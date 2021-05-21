Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un fotoğrafını paylaştı! "Türkiye lojistik üs olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu, Kanal İstanbul, Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarından satır başları;
KANAL İSTANBUL
Avrasya'nın tam merkezindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nda bir kaza oldu, kanal kapandı. Bir günlük maliyeti 9 milyar dolar. Lojistik koridorlar artıyor. Denizden taşımacılığın oranı her yıl arıyor. Bugün İstanbul'da güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin, ama biz arkadaşlarımızla birlikte 43 bin gemiyi güvenli olarak geçirmeye çalışıyoruz. bu yıllar boyunca artacak ve ilerde yetmeyecek. 2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor.
Bakan Karaismailoğlu, ilk kez bire bir ölçeğinde Kanal İstanbul resmi de paylaştı
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜS OLACAK
Kanal İstanbul projesiyle Türkiye lojistik üs olacak. Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz.
Sazlıdere Barajı İstanbul'un su ihtiyacının 2,9'unu karşılıyor. yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak. Güzergah üzerinde orman alanı bulunmamaktadır.