Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Aylin Sözer ile Kemal A.'nın geçmişe dayalı bir arkadaşlıkları bulunuyordu. Zaman zaman da aralarında tartışma meydana geliyordu. Öyle ki Sözer'i katleden cani, olaydan yaklaşık bir ay önce onu darp da etmiş, kredi kartını da rızası dışında almıştı.
KATLETTİ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HIRSIZLIK YAPTI
İddianamede cinayete adım adım gidildiği de gözler önüne serildi. Sabah saatlerinde Aylin Sözer'in ikametine giden Kemal A., belini tuta tuta apartmana girdi. Sözer'i evinde vahşice katletti, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi de ona ait banka kartlarıyla işlemler yapmaya çalıştı. Takılarını bile aldı. Ardından da kardeşinin göndermiş olduğu hesap numarasına para göndermeye çalıştı. Evi ateşe verdi, evdeki hayvan ve eşyalara zarar verdi.
TANIKLAR ŞÜPHELENDİ AMA...
Sabah'ta yer alan habere göre, Dosyada tanıklar da dinlendi. O gün yaşanan ve hissedilen garipliği onar da aktardı. Öyle ki tanıklar o gün Aylin Sözer'in mesajlarında bir tuhaflık olduğunu, Sözer'in kapıyı açmadığını evden poşet sesleri geldiğini ancak kedilerin çıkardığını düşündüklerini söyledi. Hatta ifadesi alınan bir tanık apartmanda katili görmüş, şüphelenmişti. Sabah saatlerinde, "ne yapıyorsun, imdat yetişin kurtarın" sesleri duymuş ve öğle saatlerinde de polislerin apartmana geldiğini anlattı.