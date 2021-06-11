VAHŞETİN BOYUTU ADLİ TIP RAPORUNDA

Kemal A. cinayetin nedenini katlettiği Aylin Sözer'e bağlasa da Adli Tıp Kurumu raporu da vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre Sözer'in vücudunda tam 15 adet kesici delici alet yarası, 1 adet boğazlama kesisi ve 9 adet kesik vasıfta yara tespit edildi. Kesici delici alet yaralanmaları ve boğazlama kesisinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu da vurgulandı. Sözer'in vücudunda yanıklar olduğu da belirlendi. Sözer'in kanında uyarıcı madde ve psikiyatrik ilaçlar bulunduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu kaydedildi. Ölüm nedeni olarak ise kesici delici alet yaralanmasına bağlı kafatası, omur kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve büyük damar yaralanmasından gelişen dış kanama olduğu tespit edildi.

OLAYDAN GÜNLER ÖNCE DE 'SİNYAL VERDİ'

İddianamede GSM hatları konusunda uzman bilirkişi raporuna da yer verildi. Rapora göre 17 Ocak 2020 ile 7 Ocak 2021 arasında Kemal A.'nın Aylin Sözer'i 58 kez arayıp, 338 mesaj gönderdiği belirlendi. Sözer'in de Kemal A.'yı aynı tarihler içinde 31 kez arayıp 172 mesaj attığı kaydedildi. Olaydan günler öncesinde de Kemal A.'nın telefonunun Aylin Sözer'in ikametine çok yakın konumdaki baz istasyonlarından sinyal verdiği belirlendi.