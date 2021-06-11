Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi: Seviniyorduk ama felaketin habercisiymiş!

İzmit Körfezi'nde sportif amaçlı dalış yapan, Nikomedya Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü üyeleri, deniz yüzeyinde görülen müsilajın deniz altında canlılara verdiği zararı görüntüledi.
Müsilajın suyun altını sis tabakası gibi kapladığını ve ilk dönemler kendilerini çok tedirgin etmediğini belirten kulüp antrenörü Birol Şenkul, "Yaklaşık 20 yıldır İzmit Körfezi'nde dalıyorum.
Suyun altında sis tabakası gibiydi müsilaj ve ilk sıralar bizi çok tedirgin etmedi. Zıpkınla balık avı yaparken biz müsilajın arkasına saklanıyorduk ve balık da aynı şekilde bu duman tabakasının arkasına saklanıyordu.