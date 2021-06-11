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    • 11.06.2021 14:44
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    'da yeni yapılanma hazırlığındaki 'cülere operasyon! 9 şüpheli yakalandı

    haberi... 'da 'nün hücre evlerinde saklanan ve yeniden yapılanma hazırlığında olan 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin firari FETÖ'cülere fon sağladığı belirlendi.

    Yeni yapılanma hazırlığındaki FETÖ'cülere operasyon

    Operasyonu Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi.

    ile çeşitli soruşturmalar kapsamında aranan ve hücre evlerinde gizlenen firari 9 şüphelinin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi.

    7 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli ise adreslerde bulunamadı. Hücre evlerinde iltisakları tespit edilen 2 kişi daha yakalandı.

    11 ADRESTE ARAMA
    11 adreste yapılan aramada 394 bin 745 TL, 25 bin 995 doları, 11 bin 800 euro ele geçirildi. 1 adet 'F' serisi 1 dolar, FETÖ elebaşı Gülen'e ait kitaplar, kapatılan Zaman gazetesinin dağıttığı elebaşına ait sohbet kasetleri, bin 500 TL tutarında market alışveriş kartı ve dijital materyallere el konuldu.

    FETÖ'CÜ MÜDÜRÜN EŞİ DE YAKALANDI
    Gözaltına alınanlar arasında futbolda şike davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin Müdürü 'ın eşi 'ın da olduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da yeni yapılanma hazırlığındaki FETÖ'cülere operasyon! 9 şüpheli yakalandı