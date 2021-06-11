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    • 11.06.2021 10:32
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    • 11.06.2021 10:32
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    Yomra'da Belediye Başkanı Mustafa Bayık'a silahlı saldırı

    haberine göre Yomra'da Belediye Başkanı Mustafa Bayık'a sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu 4 kurşun belediyenin camına, bir kurşun ise yakında bulunan ATM'ye isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

    Trabzon'da belediye başkanına silahlı saldırı

    'un Yomra ilçesinde bu sabah Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulurken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.



    Alınan bilgiye göre, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saat 08.30 sıralarında mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına geldi. Bu sırada yolun karşısında duran ve üzerinde siyah kapşon bulunan 17-18 yaşlarında bir genç, silahla Başkan Bıyık'ın bulunduğu yere doğru 5 el ateş etti. 4 kurşun belediyenin camlarına bir kurşun ise yakındaki banka ATM'sine isabet etti. Başkan Mustafa Bıyık'ın yara almadığı saldırı sonrası genç şahıs yaya olarak koşarak bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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