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    • 11.06.2021 21:03
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    duyurdu: Özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevuları tanımlandı

    yaptığı açıklama ile , özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak Kovid-19 aşılarını yaptırabileceğini bildirdi.

    Aşı sırası geldi!

    özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu.

    Yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alındı.

    aşı randevuları tanımlanan özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, "enabiz.gov.tr" internet sitesinden randevularını alabilecek.

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