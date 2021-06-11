Aşı sırası kimde? Sorusu gündemde merak ediliyor. 40-45 yaş, müzisyen ve dizi çalışanlarının ardından yeni meslek grubu için aşı sırası geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada avukatlar için aşı programına dahil olduklarını duyurdu. Peki, Avukatlar ne zaman aşı olacak? Covid-19 aşı sırası sorgulama MHRS, SMS ve e-Nabız ekranı!
AVUKATLAR AŞI OLACAK MI?
Aşı sırası gelen meslek grupları her geçen gün değişiyor. Sağlık Bakanı Koca, hafta başından itibaren aşılama takvimi kapsamına alınan yeni grupları bildirmeye devam ediyor. Son dakika açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren yani 11 Haziran Cuma gününden itibaren avukatların, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile kuaför ve berberlerin de aşı yaptırabileceklerini duyurdu. Bakan Koca dünkü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gelecek pazartesi günü 40 yaş grubunun aşılanacağını açıklamıştı.
AVUKATLAR DA KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.