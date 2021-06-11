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    • 11.06.2021 09:08
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    ? Avukatlar için aşı sırası geldi mi? Stajyer ? randevu ekranı!

    ? Sorusu gündemde merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Aşı sırası hakkında son gelişmeler devam ederken, Bakanı 'dan yeni açıklamalar geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı. Peki, ? Stajyer avukatlar aşı olacak mı? aşı sırası sorgulama , SMS ve ekranı!

    takvim.com.tr
    Avukatlar ne zaman aşı olacak? Stajyer avukatlar aşı olacak mı?

    Aşı sırası kimde? Sorusu gündemde merak ediliyor. 40-45 yaş, müzisyen ve dizi çalışanlarının ardından yeni meslek grubu için aşı sırası geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada avukatlar için aşı programına dahil olduklarını duyurdu. Peki, Avukatlar ne zaman aşı olacak? Covid-19 aşı sırası sorgulama MHRS, SMS ve e-Nabız ekranı!

    AVUKATLAR AŞI OLACAK MI?

    Aşı sırası gelen meslek grupları her geçen gün değişiyor. Sağlık Bakanı Koca, hafta başından itibaren aşılama takvimi kapsamına alınan yeni grupları bildirmeye devam ediyor. Son dakika açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren yani 11 Haziran Cuma gününden itibaren avukatların, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile kuaför ve berberlerin de aşı yaptırabileceklerini duyurdu. Bakan Koca dünkü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gelecek pazartesi günü 40 yaş grubunun aşılanacağını açıklamıştı.

    AVUKATLAR DA KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK

    Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı olabileceğini açıkladı.
    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin" dedi.

    Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

        BERBER VE KUAFÖRLER DE KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK

        Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

        AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.

        Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

        MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

        MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

        MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

            E-NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA

            "enabiz.gov.tr" adresinden giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunan ekranda tercihinizi yapın.

            Aile hekimini seçerseniz sistem kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktarıyor, istediğinizi seçebilirsiniz.

            Hastaneyi seçerseniz de size uygun olan hastaneyi seçerek, istediğiniz gün ve saatte aşı randevunuzu alabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.
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            Haberler Güncel Avukatlar ne zaman aşı olacak? Avukatlar için aşı sırası geldi mi? Stajyer avukatlar aşı olacak mı? MHRS randevu ekranı!