Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının Kovid-19 aşılamalarının başlayacağını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından bu sektörlerde çalışan kişiler detayları merak ediyor. Peki, kafe, lokanta, restoran çalışanları ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşı randevusu nereden alınır? İşte merak edilen detaylar...
BERBER VE KUAFÖRLER DE KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
İşte randevu almaya dair detaylar;
AVUKATLAR DA KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?
Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.