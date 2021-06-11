Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının Kovid-19 aşılamalarının başlayacağını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından bu sektörlerde çalışan kişiler detayları merak ediyor. Peki, kafe, lokanta, restoran çalışanları ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşı randevusu nereden alınır? İşte merak edilen detaylar...

BERBER VE KUAFÖRLER DE KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

İşte randevu almaya dair detaylar;