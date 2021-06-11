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    • 11.06.2021 08:55
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    Berber ve ? Berber kuaför MHRS ?

    Dün önemli bir son dakika açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının Kovid-19 aşılamalarının başlayacağını bildirdi. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından bu sektörlerde çalışan kişiler detayları merak ediyor. Peki, berber ve ? Berber kuaför MHRS ? İşte merak edilenler...

    Berber ve kuaförler ne zaman aşı olacak?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor." ifadelerini kullandı. Açıklamanın hemen ardından aşı randevusuyla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, berber ve kuaförler ne zaman aşı olacak? Berber kuaför MHRS koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...

    BERBER VE KUAFÖRLER DE KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

    İşte randevu almaya dair detaylar;

    AVUKATLAR DA KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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    MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

    Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

        MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

        Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.

        Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

        Aşı olacak grup arasında yer alanlar randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
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            Haberler Güncel Berber ve kuaförler ne zaman aşı olacak? Berber kuaför MHRS koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?