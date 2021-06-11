Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor." ifadelerini kullandı. Açıklamanın hemen ardından aşı randevusuyla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, berber ve kuaförler ne zaman aşı olacak? Berber kuaför MHRS koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...

BERBER VE KUAFÖRLER DE KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

İşte randevu almaya dair detaylar;