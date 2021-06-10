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    Son dakika: Kırmızı bültenle aranan TKP/ML-'lu terörist yakalandı!

    Son dakika haberi... Emniyet İstihbarat Birimlerinin Başarılı Çalışması Sonucu; TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) kırsal alan yapılanması (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan,  Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K isimli terörist, bugün Muğla/Milas’ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.

    Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!

    Emniyet İstihbarat Birimlerinin Başarılı Çalışması Sonucu; TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) kırsal alan yapılanması (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K isimli terörist, bugün Muğla/Milas'ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terör örgütü TKP/ML-TİKKO'lu terörist yakalandı!