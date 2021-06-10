TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Meclis'teki makamında kabul etti.





Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Gazi Meclisimizde misafir ederek, çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Şanlı tarihimizin şahidi Gazi Meclisimizin tapu senedini takdimlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.





Kurum'un takdim ettiği tapu senedinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 174'üncü kuruluş yıl dönümü anısına hazırlandığı bilgisi yer alıyor.





Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk.



Şanlı tarihimizin şahidi Gazi Meclis'imizin tapu senedini Sayın Başkanımıza takdim ettik. pic.twitter.com/TT4am1xhs7 — Murat KURUM (@murat_kurum) June 9, 2021

Meclis'in görselinin yer aldığı tapu senedinde taşınmaz bilgileri ile Meclis'in konumunu gösteren karekod da bulunuyor.