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    • 10.06.2021 17:12
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    Bakan Kurum in tapu senedini Meclis Başkanı Şentop'a takdim etti

    Başkanı , Çevre ve Şehircilik Bakanı 'u Meclis'teki makamında kabul etti. Bakan Kurum, kabulde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 174’üncü kuruluş yıl dönümü anısına hazırlanan TBMM binası ve arsasının tapu senedini Şentop'a takdim etti.

    Gazi Meclisin tapu senedini takdim etti

    Başkanı , Çevre ve Şehircilik Bakanı 'u Meclis'teki makamında kabul etti.


    Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Gazi Meclisimizde misafir ederek, çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Şanlı tarihimizin şahidi Gazi Meclisimizin tapu senedini takdimlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

    Kurum'un takdim ettiği tapu senedinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 174'üncü kuruluş yıl dönümü anısına hazırlandığı bilgisi yer alıyor.

    Meclis'in görselinin yer aldığı tapu senedinde taşınmaz bilgileri ile Meclis'in konumunu gösteren karekod da bulunuyor.

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    Haberler Güncel Bakan Kurum Gazi Meclisin tapu senedini Meclis Başkanı Şentop'a takdim etti