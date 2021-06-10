Çalışanlar aşılanacak! Hangi meslekler aşı randevusu alabilir? Aşı yapılacak meslekler nelerdir?

Ayrıca Bakan Koca, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı. Bakanlığın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan anlık verilere göre, saat 20.00 itibarıyla 18 milyon 735 bin 94 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 13 milyon 487 bin 69 kişinin ise ikinci dozları da tamamlandı.