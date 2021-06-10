Çalışanlar aşılanacak! Hangi meslekler aşı randevusu alabilir? Aşı yapılacak meslekler nelerdir?

Aşı yapılacak meslekler nelerdir? Hangi meslekler aşı randevusu alabilir? Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kazandı. Birçok meslek grubunun aşılanmasına da 11 Haziran itibariyle başlanacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından, aşı yapılacak meslekler de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurusunun detayları!
AŞI YAPILACAK MESLEKLER NELERDİR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşı programına dahil edileceğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin."