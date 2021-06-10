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    • 10.06.2021 20:42
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    Çalışanlar aşılanacak! ? nelerdir?

    ? nelerdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı meslek sahiplerinin aşılanmaya başlanacağını duyurdu. Aşı programında bazı meslek gruplarına öncelik verilecek. Gıda sektörünün yanı sıra, berberler ve kuaförlerin de aşılanacağı duyuruldu. İşte, aşı yapılacak meslekler...

    takvim.com.tr
    Çalışanlar aşılanacak! Hangi meslekler aşı randevusu alabilir? Aşı yapılacak meslekler nelerdir?

    Aşı yapılacak meslekler nelerdir? Hangi meslekler aşı randevusu alabilir? Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kazandı. Birçok meslek grubunun aşılanmasına da 11 Haziran itibariyle başlanacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından, aşı yapılacak meslekler de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurusunun detayları!

    AŞI YAPILACAK MESLEKLER NELERDİR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

    Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin."

        Ayrıca Bakan Koca, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" dedi.

        Sağlık Bakanlığı'nca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı. Bakanlığın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan anlık verilere göre, saat 20.00 itibarıyla 18 milyon 735 bin 94 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 13 milyon 487 bin 69 kişinin ise ikinci dozları da tamamlandı.

        Bakan Koca yayınladığı tweet ile avukatların da yaş sınırlaması olmadan aşı olabileceğini duyurdu.
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