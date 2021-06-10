İletişim Başkanı Altun sosyal medyadan paylaştı! İşte Mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlar

Mayıs ayında Türkiye yine önemli yatırım ve icraatlara imza atarken İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Altun, yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk yüzer güneş enerjisi santralinden, Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesiminin hizmete açılmasına...
Mayıs ayı yatırım ve hizmetlerimizden bazıları" ifadelerine yer verdi.
İşte Türkiye'de Mayıs ayınday yapılan yatırım ve icraatlarından bazıları;
ASELSAN, elektoran tabancasıyla ilk ateşlemeyi yaptı. 1500 beygir gücündeki ilk milli motor BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleşti.