İletişim Başkanı Altun sosyal medyadan paylaştı! İşte Mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlar

Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.



İstanbul Havalimanı, 24 Mayıs'ta icra edilen 633 uçuşla Avrupa havalimanları arasında yine ilk sırada yer aldı.



Tüm bu gelişmelerle Türkiye pek çok alanda adından övgüyle bahsettirmeye devam ediyor.