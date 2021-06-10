İzmir depreminde öldüren ihmal! CHP'li belediye izinsiz tadilata göz yumdu





İZİNSİZ TADİLAT

CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin 2012'de hazırladığı "Bina Deprem Riski Değerlendirme Raporu"na göre de 2005 depreminde kolon-kiriş bağlantı noktalarında çatlaklar oluştu.



Bu bölgelerin tamir edildiği, ancak Bayraklı Belediyesi'nden alınan yapı arşiv dosyasında söz konusu tamirle ilgili herhangi bir proje, doküman veya yapı ruhsatına rastlanamadığı belirtildi. Belediye tarafından tespit edilen bu izinsiz tadilatla ilgili de yine herhangi bir idari işleme dair kayıt bulunamadı.