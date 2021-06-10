İzmir depreminde öldüren ihmal! CHP'li belediye izinsiz tadilata göz yumdu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Ekim'de meydana gelen depremde 115 kişiye mezar olan 9 bina ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 29 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.
Soruşturma kapsamında her apartmanda gerçekleşen eylemler ayrı ayrı ele alınarak 5 ayrı iddianame hazırlandı. 91 saat sonra Ayda G.'nin (4) sağ çıkarıldığı, 36 kişiye mezar olan 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'yla ilgili hazırlanan iddianamenin ayrıntılara ulaşıldı.
BİNA SAHİPLERİ SANIK
Sabah'ın haberine göre, fenni mesul Ali Serdar Bayram, müteahhit Hasan Hüseyin Özkan, inşaat mühendisi Tamer Paker, inşaat teknikeri Durak Kayar, yönetici Alican Alpgündüz'ün tutuklu, apartmanın kentsel dönüşüme sokulmasına ya da güçlendirilmesine karşı çıktı.
Hasarı gizleyen bina sahipleri Ramazan Bulut, İrfan Ayçiçek, Remzi Bulut ve Turgut Öztürk'ün tutuksuz olarak yargılanacağı davada 9 sanığın, "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıla kadar hapisleri istendi.