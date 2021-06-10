Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
KAFE, LOKANTA, RESTORAN...
Bakan Koca, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;
Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021
BERBER VE KUAFÖRLER DE AŞILANACAK
Bakan Koca, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" dedi.