



İKİLİ İLİŞKİLER, DOĞU AKDENİZ VE KARABAĞ...

Görüşme talebinin kimden geldiğinin sorulması üzerine talebin her iki taraftan da geldiğini belirten Macron, Doğu Akdeniz, Karabağ ve ikili ilişkiler konusunda görüşeceklerini belirtti.