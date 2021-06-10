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    Son dakika: Cumhurbaşkanı Macron açıkladı: öncesi Başkan Erdoğan ile görüşeceğim

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı , 14 Haziran'daki öncesi Başkan ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

    Macron: Başkan Erdoğan ile görüşeceğim

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

    Macron ve Erdoğan, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi bir araya gelecek.



    "ERDOĞAN'LA BİR ARAYA GELECEĞİZ"
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada "NATO içerisinde müttefikler arası ilişki önemli. Bu konuya netlik kazandırmak için Erdoğan'la zirveden önce bir araya geleceğiz." dedi.



    İKİLİ İLİŞKİLER, DOĞU AKDENİZ VE KARABAĞ...
    Görüşme talebinin kimden geldiğinin sorulması üzerine talebin her iki taraftan da geldiğini belirten Macron, Doğu Akdeniz, Karabağ ve ikili ilişkiler konusunda görüşeceklerini belirtti.



        Macron görüş ayrılıklarının devam ettiğini ama bunları konuşarak çözüme kavuşturabilmeyi umut ettiğini aktardı.

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