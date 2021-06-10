Eray Çakın kimdir, kaç yaşında? Eray Çakın neden tutuklandı? Nişantaşı'nda meydana gelen olayın ardından Eray Çakın tutuklandı. Nişantaşı'nda bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eray Çakın hakkında karar verildi. Peki; Eray Çakın kimdir?
ERAY ÇAKIN KİMDİR?
Tutuklanan Eray Çakır hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Nişantaşı'nda 6 Haziran'da akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddiasıyla şüpheli Eray Çakın, gözaltına alınmıştı. "kasten yaralama suçundan mahkemeye sevk edilen Çakın adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın dün savcılık soruşturması kapsamında ifadesinin alınmasının ardından soruşturma derinleştirildi.
Savcılığa ifade vermek için bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Eray Çakın, bu kez "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.