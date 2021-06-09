Vatandaşlar aşılama sürecine dair detayları merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 14,5 milyon doz Biontech aşısının Türkiye'ye geldiğini, pazartesi günü 4,2 milyon doz daha geleceğini belirterek, aşılama yaşını yarından itibaren 45'e çekmiş olacaklarını söyledi. Ayrıca 40 yaş üstünün ne zaman aşılanacağı da belli oldu. Peki, 40 yaş üstü aşılama başladı mı? 40 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
40 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 14,5 milyon doz Biontech aşısının Türkiye'ye geldiğini, pazartesi günü 4,2 milyon doz daha geleceğini belirterek, aşılama yaşını yarından itibaren 45'e çekmiş olacaklarını söyledi.
Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak açıklaması öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanması tartışılan hatırlatma dozu ile ilgili, sağlık çalışanlarına uygulanan ilk aşının üzerinden önümüzdeki hafta 6 ay geçmiş olacağını hatırlatarak, "Biz onlarla ilgili çalışma yapıyor olacağız. Çalışmanın amacı immün yanıtına bakıp, antikora bakıp, hücresel yanıtını görüp, Sinovac, Biontech ve Faz-3 yerli aşımızı uygulayacağız. Aradaki yanıtı göreceğiz ve karşılaştıracağız. Devamında sonuca göre rapel (pekiştirme) doz eylülde devreye girecek" dedi.