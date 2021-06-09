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    Vatandaşlar nın ne zaman başlayacağını merak ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca açıklamasında "Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor" demişti. Peki, ? ? İşte detaylar...

    40 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

    Vatandaşlar aşılama sürecine dair detayları merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 14,5 milyon doz Biontech aşısının Türkiye'ye geldiğini, pazartesi günü 4,2 milyon doz daha geleceğini belirterek, aşılama yaşını yarından itibaren 45'e çekmiş olacaklarını söyledi. Ayrıca 40 yaş üstünün ne zaman aşılanacağı da belli oldu. Peki, 40 yaş üstü aşılama başladı mı? 40 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    40 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

    BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 14,5 milyon doz Biontech aşısının Türkiye'ye geldiğini, pazartesi günü 4,2 milyon doz daha geleceğini belirterek, aşılama yaşını yarından itibaren 45'e çekmiş olacaklarını söyledi.

    Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak açıklaması öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanması tartışılan hatırlatma dozu ile ilgili, sağlık çalışanlarına uygulanan ilk aşının üzerinden önümüzdeki hafta 6 ay geçmiş olacağını hatırlatarak, "Biz onlarla ilgili çalışma yapıyor olacağız. Çalışmanın amacı immün yanıtına bakıp, antikora bakıp, hücresel yanıtını görüp, Sinovac, Biontech ve Faz-3 yerli aşımızı uygulayacağız. Aradaki yanıtı göreceğiz ve karşılaştıracağız. Devamında sonuca göre rapel (pekiştirme) doz eylülde devreye girecek" dedi.

        AY SONUNDA 30 MİLYON HEDEFİ

        Bakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türkiye'ye geleceğini ve ortak basın açıklaması yapacaklarını belirterek, "Uğur Hoca'ya dedim ki; 'Siz geldiğinizde herkes size aşıyı sorar, benim size sorduğum gibi. Sizin yoğun aşı göndermeniz lazım. Yoğun aşı gelmeli ki size bu soru sorulmasın. En az 20 milyon gelmeli. Haziran sonu için 30 milyona doğru doz gelirse sizin gelmeniz daha anlamlı olur'. Muhtemelen ay sonuna doğru gelir. Bize gelen şu anda 14,5 milyon doz. Ay sonu 30 milyon geliyor olması gerekiyor. Bunun hiç olmazsa 20-25 milyon gibi olması gerekiyor ki hoca geldiğinde aşıyı çok sormamış olsun vatandaşlarımız" diye konuştu.

        AY SONU AŞI YAŞI HEDEFİ 20

        Bakan Koca, pazartesi günü 4,2 milyon doz daha Biontech aşısının geleceğini belirterek, 5'er 5'er indirdikleri aşılama yaşını da yarından itibaren 45'e çekmiş olacaklarını kaydetti. Koca, "Aşı miktarının giderek artması salgın için önemli. Biz o nedenle belirlenen Uğur Hocanın bahsettiği şekliyle 30 milyon doz ay sonuna kadar gelirse ay sonuna kadar 20 yaşa kadar indirmek istiyoruz. Yarından itibaren aşılama yaşı aşağıya inmiş olacak. Pazartesi biraz daha gelecek, haftaya çarşamba biraz daha indirmiş olacağız yaşı" ifadelerini kullandı.

        Bakan Koca, "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin 3'üncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da Bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir." diye konuştu.
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