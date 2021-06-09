AY SONUNDA 30 MİLYON HEDEFİ

Bakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türkiye'ye geleceğini ve ortak basın açıklaması yapacaklarını belirterek, "Uğur Hoca'ya dedim ki; 'Siz geldiğinizde herkes size aşıyı sorar, benim size sorduğum gibi. Sizin yoğun aşı göndermeniz lazım. Yoğun aşı gelmeli ki size bu soru sorulmasın. En az 20 milyon gelmeli. Haziran sonu için 30 milyona doğru doz gelirse sizin gelmeniz daha anlamlı olur'. Muhtemelen ay sonuna doğru gelir. Bize gelen şu anda 14,5 milyon doz. Ay sonu 30 milyon geliyor olması gerekiyor. Bunun hiç olmazsa 20-25 milyon gibi olması gerekiyor ki hoca geldiğinde aşıyı çok sormamış olsun vatandaşlarımız" diye konuştu.