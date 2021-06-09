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    • 09.06.2021 18:15
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    ? ? Son dakika açıklama…

    ? ? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Koronavirüs ile mücadelede son derece önemli olan aşılama tüm hızıyla devam ederken yaş sınırı da gitgide aşağıya çekiliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan son dakika açıklama geldi. Peki 45 yaş üstü aşı sırası geldi mi, randevular nereden ve nasıl alınıyor? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    45 yaş üstü aşılanmaya başladı mı?

    45 yaş üstü aşılanmaya başladı mı? Covid 19 koronavirüs aşısı 45 yaşa düştü mü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sıranın kendisine gelip gelmediğini merak eden ve aşı sırasını yakından takip eden vatandaşlar hangi yaş aralığında olduğunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan aşı takvimi ile ilgili son dakika açıklama geldi. Peki 45 yaş covid 19 aşı randevusu alabilir mi? İşte yanıtı…

    45 YAŞ AŞI OLABİLİYOR MU?

    Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz. Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı gelecek." ifadelerini kullandı.

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

    Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

        MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

        MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

        Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

        Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

        HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

        Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

        AŞI ÖNCELİK DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Aşılama işlemleri için sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişilerse "aşıla" mobil uygulaması üzerinden ya da 2023'e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ girilerek SMS atılabilir.
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