45 yaş üstü aşılanmaya başladı mı? Covid 19 koronavirüs aşısı 45 yaşa düştü mü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sıranın kendisine gelip gelmediğini merak eden ve aşı sırasını yakından takip eden vatandaşlar hangi yaş aralığında olduğunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan aşı takvimi ile ilgili son dakika açıklama geldi. Peki 45 yaş covid 19 aşı randevusu alabilir mi? İşte yanıtı…
45 YAŞ AŞI OLABİLİYOR MU?
Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz. Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı gelecek." ifadelerini kullandı.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.