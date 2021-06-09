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    • 09.06.2021 14:55
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Aybüke öğretmen mesajı

    Başkan , 'ın ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni için anma mesajı paylaştı.

    Başkandan şehit Aybüke öğretmen mesajı

    'ın ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:



    Tayini Batman Kozluk'a çıktığında "bayrağımızın olduğu her yer bizim" demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım...

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Aybüke öğretmen mesajı