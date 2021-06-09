Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Aybüke öğretmen mesajı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:





Tayini Batman Kozluk'a çıktığında "bayrağımızın olduğu her yer bizim" demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım...