'BÖYLE BİR MÜZE KAYITLARDA YOK'

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, Kılıçdaroğlu tarafından müze olarak açılışı yapılan yerin kayıtlarda müze olarak geçmediğini belirterek, "Müze kavramının kullanılabilmesi için bakanlıktan izin alındıktan sonra envanterlerin yılda en az bir kez denetlenmesi gerekir. Bakanlığımıza ait kayıtlarda, Kuşadası'nda açılışı yapılan Minarel ve Fosil Müzesi yok. Ancak belediyeye ait birimin tabelasında müze yazıyor. Belediye Başkanı ile görüşüp bilgi isteyeceğim. Kemal Bey müze açmış ama böyle bir müze bakanlık kayıtlarında yok" dedi.