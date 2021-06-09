CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın temasları kapsamında törenle açılışını yaptığı Kuşadası Belediyesi'nin Mineral ve Fosil Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kaydının olmadığı ortaya çıktı.
Kıyak ihaleleri ile gündemden düşmeyen Kuşadası Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ömer Günel, görülmemiş bir skandala daha imza attı.
LİSTEDE YER ALMIYOR
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçeye ziyaretinde belediye ait bazı projelerin temel atma töreni gerçekleşti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun, butona basarak açtığı projeler arasında yer alan Mineral ve Fosil Müzesi'nin gerçekte olmadığı ortaya çıktı.