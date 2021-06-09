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    'de keşfedilen doğal gaz yakıldı! İşte keşfin ateşi...

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'nin 'deki ikinci keşfi olan -1 kuyusundan çıkarılan doğalgazın yakılarak mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğünü görüntüleri paylaştı.

    İşte keşfin ateşi
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'nin 'deki ikinci keşfi olan -1 kuyusundan çıkarılan doğalgazın yakılarak mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğünü görüntüleri paylaştı. Başkan Erdoğan, geçen hafta Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki 'nda bulunan Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni rezerv keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşifle, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği toplam gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.



    Bakan Fatih Dönmez, "Keşfimizin ateşi, Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak" dedi.

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