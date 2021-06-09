Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci keşfi olan Amasra-1 kuyusundan çıkarılan doğalgazın yakılarak mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğünü görüntüleri paylaştı. Başkan Erdoğan, geçen hafta Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni rezerv keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşifle, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği toplam gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.
Bakan Fatih Dönmez, "Keşfimizin ateşi, Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak" dedi.
Bakan Fatih Dönmez, "Keşfimizin ateşi, Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak" dedi.