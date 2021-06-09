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    • 09.06.2021 19:40
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    • 09.06.2021 19:40
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    ? ? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Ülkemizde koronavirüsten korunmak amacıyla aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son dakika gelen açıklamaya göre aşılamanın 40 yaşa düşeceği duyuruldu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çapraz aşılamadan söz etti. Vatandaşlar da ne olduğunu merak etmeye başladı. Peki ikisi arasında kalanlar için ise ?

    takvim.com.tr
    Çapraz aşılama nedir?

    Çapraz aşılama nedir? Sinovac aşısı olan Biontech olabilecek mi? Sinovac ve Biontech aşı arasındaki farklar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İki aşı arasında kalan vatandaşlar aralarındaki farkı merak ederken bir yandan da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son dakika açıklamanın ardından çapraz aşılamanın ne olduğunu merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar...

    ÇAPRAZ AŞILAMA NEDİR?

    Vatandaşlar ilk dozu Sinovac olanların ikinci dozu Biontech olup olmayacağını merak ediyor. Tam tersi durumda da iki aşı birbirine karıştırılabiliyor mu?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin 3'üncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da Bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir."

    40 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

    BİONTECH Mİ SİNOVAC MI? İŞTE FARKLARI...

    İnaktif Aşılar
    -Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
    -Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
    -Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
    -Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
    -2-8°C'de saklanabilir.
    -Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
    -Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
    -Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.

        Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları

        -mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
        -Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
        -Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.
        -Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
        -Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.
        -Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
        -Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.

        HANGİ AŞI OLUNMALI?

        Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık:
        "Obez kişiler, böbrek rahatsızlığı olan hastalar, şeker hastaları BioNTech, alerjisi olanlar Coronavac aşısını tercih edebilir. BioNTech aşısı immün sistem üzerinde uyarısı daha güçlü, daha kısa sürede yüksek antikor cevabı oluşturuyor. Aşı yapıldıktan bir hafta sonra bağışıklık önemli ölçüde oluşmaya başlıyor. İnaktif olan Coronavac aşısı ise bağışıklık sistemi üzerinde daha zayıf uyarı yapıyor. O nedenle de ikinci dozdan 15 gün sonra etkili bağışıklık gelişiyor. Alerjik bünyesi olanlar Coronavac aşısını seçebilir.

        Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Ben şöyle diyorum, ortada olan bazı veriler var. Pfizer BioNTech aşısı yüzde 94 koruyor. İnaktif aşı bizim Hacettepe'de yüzde 83.5 çıktı. Arada bir böyle fark var. İkincisi etkinlik açısından mutant virüse karşı BioNTech etkinliğini biliyoruz ama diğerinin verisini bilmiyoruz. Güvenlik açısından da şu anda mevcut aşıların hiçbirinin önemli bir etkisi yok. İnsanların içi rahat olsun."
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