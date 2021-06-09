Çapraz aşılama nedir? Sinovac aşısı olan Biontech olabilecek mi? Sinovac ve Biontech aşı arasındaki farklar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İki aşı arasında kalan vatandaşlar aralarındaki farkı merak ederken bir yandan da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son dakika açıklamanın ardından çapraz aşılamanın ne olduğunu merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar...
ÇAPRAZ AŞILAMA NEDİR?
Vatandaşlar ilk dozu Sinovac olanların ikinci dozu Biontech olup olmayacağını merak ediyor. Tam tersi durumda da iki aşı birbirine karıştırılabiliyor mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin 3'üncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da Bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir."
40 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.
BİONTECH Mİ SİNOVAC MI? İŞTE FARKLARI...
İnaktif Aşılar
-Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
-Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
-Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
-Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
-2-8°C'de saklanabilir.
-Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
-Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
-Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.