Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.06.2021 09:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2021 09:02
    ABONE OL

    - Atatürk Havalimanı metrosu kapalı mı, neden çalışmıyor? ne zaman başlayacak?

    - Atatürk Havalimanı metrosu neden çalışmıyor? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbulluların en çok tercih ettiği metrolardan biri olan Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu geçici olarak seferlerini durdurdu. Sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar durumu fark edince seferlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ? neden duduruldu? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Yenikapı- Atatürk Havalimanı M1A metrosu kapalı mı?

    Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden durduruldu? Sabah saatlerinde en sık araştırılan konulardan biri oldu. İstanbulluların en sık tercih ettiği metrolardan biri olan Yenikapı- Atatürk metrosunun seferlerin durudurulduğu açıklandı. Sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar durumu fark edince seferlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu seferlere ne zaman başlayacak? M1A metrosu neden duduruldu? İşte konu hakkında detaylar...

    YENİKAPI-ATATÜTK HAVALİMANI METROSU NEDEN KAPALI?

    Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar bazı metro hatlarında seferlerin yapılamadığını görünce sürpriz yaşadı. Seferlerini alternatif yollardan yapan vatandaşlar hatların ne zaman açılacağını merak ediyor. Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu da arıza nedeniyle seferelerine ara verdi.

    YENİKAPI-ATATÜRK HAVALİMANI METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?

    Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda neden sefer yapılmadığına ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi. Seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.
        Miras tarlalar için büyük fırsat! Tam 9 milyon hektar
        Haberler Güncel Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu kapalı mı, neden çalışmıyor? M1A metro seferleri ne zaman başlayacak?