Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden durduruldu? Sabah saatlerinde en sık araştırılan konulardan biri oldu. İstanbulluların en sık tercih ettiği metrolardan biri olan Yenikapı- Atatürk metrosunun seferlerin durudurulduğu açıklandı. Sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar durumu fark edince seferlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu seferlere ne zaman başlayacak? M1A metrosu neden duduruldu? İşte konu hakkında detaylar...