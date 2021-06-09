Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden durduruldu? Sabah saatlerinde en sık araştırılan konulardan biri oldu. İstanbulluların en sık tercih ettiği metrolardan biri olan Yenikapı- Atatürk metrosunun seferlerin durudurulduğu açıklandı. Sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar durumu fark edince seferlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu seferlere ne zaman başlayacak? M1A metrosu neden duduruldu? İşte konu hakkında detaylar...
YENİKAPI-ATATÜTK HAVALİMANI METROSU NEDEN KAPALI?
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar bazı metro hatlarında seferlerin yapılamadığını görünce sürpriz yaşadı. Seferlerini alternatif yollardan yapan vatandaşlar hatların ne zaman açılacağını merak ediyor. Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu da arıza nedeniyle seferelerine ara verdi.
YENİKAPI-ATATÜRK HAVALİMANI METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda neden sefer yapılmadığına ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi. Seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.