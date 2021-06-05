Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kendisine metro yapılması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın izin vermediğini iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Yavaş'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın oluruna rağmen hiçbir metro hattı inşaatına başladığı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sadece Ankaray hattını Söğütözü ve Natoyolu yönlerinde uzatma talebinde bulunması ancak söz konusu hattı da yapmaması dikkat çekiyor.
YAVAŞ, METRO HATTI İÇİN BAKANLIĞA TALEPTE BULUNDU
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 30 Ocak 2020 tarihinde Ankaray hattının Söğütözü'nden ODTÜ'ye ve Dikimevi'nden-Natoyolu'na kadar uzatılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na talepte bulunduğu öğrenildi.
BAKANLIK, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN TALEBİNE ONAY VERDİ