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    • Güncel
    • 08.06.2021 06:50
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    • 08.06.2021 06:50
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, , , Batı , ’nun kuzey ve batısı, Batı ve ’in iç kesimleri, , ve çevreleri ile ’un doğu, ’ın güney ve ’nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 'da ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İşte il il 8 Haziran hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop, Kayseri ve Gümüşhane çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars'ın güney ve Ağrı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla İç Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 32°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 31°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 28°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 27°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİVAS °C, 23°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BAYBURT °C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 22°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 26°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Erzurum'un doğu, Kars'ın güney ve Ağrı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 23°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        IĞDIR °C, 30°C
        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 23°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı!