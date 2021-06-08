Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti iktidarının değişmesi için Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir muhalefet partisine maddi destek verdiğini öne sürmüş ve "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" demişti.







MUHALEFET PARTİLERİNE SESSİZLİK TEPKİSİ

Sarıgül, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin bu konudaki sessizliğine dikkat çekti. ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'deki muhalefete destek vereceği yönündeki açıklamalarına TDP dışında hiçbir muhalefet partisinden tepki gelmediğini ifade eden Sarıgül, "Oysa bu beyanat, Türkiye'deki bütün muhalefet partileri açısından onur kırıcı ve devletler arası hukuka, ahlaka ve hiçbir demokrasi anlayışına uymayan bir konuşmadır." değerlendirmesinde bulundu.



JOE BİDEN NE DEMİŞTİ?

New York Times'a röportaj veren ABD Başkan adayı Joe Biden, (Demokratların başkan adayıyken röportaj vermişti) Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söylemişti.