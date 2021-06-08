Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.06.2021 13:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2021 13:32
    ABONE OL

    TDP Genel Başkanı 'den 'ın rüzgarına kapılan muhalefet partilerine tepki

    Başkanı 'ın Türkiye'deki muhalefete destek vereceği yönündeki açıklamalarına TDP dışında hiçbir muhalefet partisinden tepki gelmediğini ifade eden Sarıgül, "Oysa bu beyanat, Türkiye'deki bütün muhalefet partileri açısından onur kırıcı ve devletler arası hukuka, ahlaka ve hiçbir demokrasi anlayışına uymayan bir konuşmadır." değerlendirmesinde bulundu.

    Biden'ın rüzgarına kapılan muhalefet partilerine tepki

    Genel Başkanı , iktidarının değişmesi için Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen Başkanı 'ın, bir muhalefet partisine maddi destek verdiğini öne sürmüş ve "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" demişti.



    MUHALEFET PARTİLERİNE SESSİZLİK TEPKİSİ
    Sarıgül, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin bu konudaki sessizliğine dikkat çekti. ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'deki muhalefete destek vereceği yönündeki açıklamalarına TDP dışında hiçbir muhalefet partisinden tepki gelmediğini ifade eden Sarıgül, "Oysa bu beyanat, Türkiye'deki bütün muhalefet partileri açısından onur kırıcı ve devletler arası hukuka, ahlaka ve hiçbir demokrasi anlayışına uymayan bir konuşmadır." değerlendirmesinde bulundu.

    JOE BİDEN NE DEMİŞTİ?
    'a röportaj veren ABD Başkan adayı Joe Biden, (Demokratların başkan adayıyken röportaj vermişti) Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söylemişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dink cinayetinde FETO ve Zekeriya Öz için flaş karar
    Haberler Güncel TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den Joe Biden'ın rüzgarına kapılan muhalefet partilerine tepki