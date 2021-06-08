Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetlerinin başarılı harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.