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    • 08.06.2021 13:30
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    SON DAKİKA: buldu savaş uçakları vurdu! 'da iki terörist öldürüldü

    Son dakika haberleri... MSB: miz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu 'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, mizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

    MİT-TSK ortak çalışmasıyla 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, nin başarılı harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    "TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"
    MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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