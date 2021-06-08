Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.06.2021 13:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2021 13:27
    ABONE OL

    Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı? ? ?

    Gündemde yoğun bir şekilde Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Koronavirüs ile mücadele eden ülkemizde sokağa çıkma yasağından dolayı Ramazan Bayramı’nda sevdiklerine kavuşamayan vatandaşlar Kurban Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını merak ederek araştırmaya başladı. Peki , kaç gün tatil olacak? Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması yaşayacak mı? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı?

    Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman alemi heyecanla ve merakla kurban ibadetin gerçekleştireceği günü bekliyor. Çalışan vatandaşlar ise Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapacaklarının bilgisini araştırıyor ve sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. İşte detaylar…

    KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

    Henüz belli olmadı, açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021? KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    İşte dini günler takvimi;

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

    KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

    Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).
    Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: "Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (Hac, 22/28), "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (Hac, 22/34), "Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir." (Hac, 22/36-37)
    Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah'a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.

        Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).
        Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).
        Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).

        KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dink cinayetinde FETO ve Zekeriya Öz için flaş karar
        Haberler Güncel Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?