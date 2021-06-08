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    • 08.06.2021 19:36
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    Son dakika: nu paylaştı! İşte Kovid-19 son durum

    Son dakika haberi... 8 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 8 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
                    'Bosna Kasabı'na ömür boyu hapis!
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 8 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 son durum