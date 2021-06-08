Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili paylaşım yaptı.

MARMARA ESKİ TEMİZ GÜNLERİNE DÖNECEK

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Marmara Hepimizin", "Dünya Okyanus Günü" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara'daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum. Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz."