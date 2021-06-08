Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.06.2021 18:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2021 18:17
    ABONE OL

    'dan 'ndeki sorunuyla ilgili paylaşım!

    Son dakika haberleri... Başkan 'ın eşi , 'ndeki sorunuyla ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Marmara Denizi temiz günlerine dönecektir

    Başkan 'ın eşi , 'ndeki sorunuyla ilgili paylaşım yaptı.

    MARMARA ESKİ TEMİZ GÜNLERİNE DÖNECEK
    Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Marmara Hepimizin", "Dünya Okyanus Günü" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara'daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum. Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Koca güncel koronavirüs haritasını açıkladı
    Haberler Güncel Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili paylaşım!