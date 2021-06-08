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    • 08.06.2021 17:16
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    'de yaprak dökümü! İlçe teşkilatından 13 kişi istifa etti: Hüsran!

    Son günlerde Başkan Erdoğan’a benzetmesi ile tepki çeken Genel Başkanı , son olarak da ile ittifak gerilimi ile gündeme gelmişti. Tüm bu gelişmelerden rahatsız olan İYİ Parti ilçesi teşkilatında yönetim kurulu üyesi 13 kişi görevlerinden istifa etti. İstifa edenlerin yaptığı açıklamada "Maalesef bugün gelinen noktada elimizde kalanın sadece hüsran ve umutsuzluk olduğunu, günden güne azalışımızı ve neredeyse yok olma raddesine gelmiş olduğumuzu gördük” ifadeleri kullanıldı.

    İYİ Parti'de yaprak dökümü! 13 kişi istifa etti: Hüsran!

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi 13 kişi, görevlerinden istifa etti.

    İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı , yazılı açıklamasında, yönetim kurulundan istifa edenler olduğunu belirtti.

    İlçe teşkilatının 32 asil, 33 yedek olmak üzere 65 kişiden oluştuğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

    "Bugün itibarıyla 4 asil 9 yedek olmak üzere 13 yönetim kurulu üyemiz görevinden ayrılmış bulunmaktadır. Yönetimsel görüş ayrılıklarını saygıyla karşılıyoruz. Arkadaşlarımıza bugüne kadar göstermiş oldukları çalışmalar nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum."

    İstifa eden 13 kişinin yaptığı ortak açıklamada ise partilerinin ülke genelinde yükseliş ivmesi gösterdiği, ilçede ise beklenen yükselişin görülemediği belirtildi.

    Açıklamada, "Maalesef bugün gelinen noktada elimizde kalanın sadece hüsran ve umutsuzluk olduğunu, günden güne azalışımızı ve neredeyse yok olma raddesine gelmiş olduğumuzu gördük. İlçe Başkanımız Cihat Öztürk'ün ayrıştırıcı, uzaklaştırıcı, ötekileştiren davranışlarına şahit olduk." ifadesi kullanıldı.

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