AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, DSİ Şube Müdürü Ali Çetinkaya ile birlikte merkeze bağlı Tahtoba köyünde ihalesi tamamlanarak inşaat çalışmasına başlanan Dartaş Barajı'nda incelemede bulundu.
2023 yılında tamamlanması planlanan baraj, kentin 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak. Barajın, yanına yapılacak su tesisi ile birlikte toplam maliyeti 300 milyon lirayı bulacağı öğrenildi.
"50 YILDIR TOKAT BU PROJEYİ BEKLİYORDU"
50 yıldır beklenen bir hayalin gerçekleştiğini belirten AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "70 yıllardan beri Tokat'ın beklediği büyük yatırımlardan birisi idi.
Mevcut şehir şebekesinde içme suyunu terfili sistemle temin ediyoruz. Su kuyularından büyük bir elektrik sarfiyatı oluyor. 50 yıldır Tokat bu projeyi bekliyordu.