Bu da AK Parti iktidarına nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Tokat'ın memba suyu kalitesinde bir içme suyuna kavuşması için yapılan bir yatırım. Toplam tutarı 300 milyon lirayı geçen bir yatırım olacak. İlimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.