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    • 08.06.2021 14:37
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    'ın 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 'nın inşası başladı

    'ta 1971 yılında yapılması planlanan, ancak bir türlü hayata geçirilemeyen, kentin 30 yıllık içme suyunu karşılayacak olan 'nın inşasına başlandı. 2023 yılında tamamlanması planlanan barajın 26 milyon metreküp su tutması planlanıyor.

    DHA
    30 yıllık ihtiyacı karşılayacak barajın inşası başladı

    AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, DSİ Şube Müdürü Ali Çetinkaya ile birlikte merkeze bağlı Tahtoba köyünde ihalesi tamamlanarak inşaat çalışmasına başlanan Dartaş Barajı'nda incelemede bulundu.

    2023 yılında tamamlanması planlanan baraj, kentin 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak. Barajın, yanına yapılacak su tesisi ile birlikte toplam maliyeti 300 milyon lirayı bulacağı öğrenildi.

    "50 YILDIR TOKAT BU PROJEYİ BEKLİYORDU"
    50 yıldır beklenen bir hayalin gerçekleştiğini belirten AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "70 yıllardan beri Tokat'ın beklediği büyük yatırımlardan birisi idi.

    Mevcut şehir şebekesinde içme suyunu terfili sistemle temin ediyoruz. Su kuyularından büyük bir elektrik sarfiyatı oluyor. 50 yıldır Tokat bu projeyi bekliyordu.

        Bu da AK Parti iktidarına nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Tokat'ın memba suyu kalitesinde bir içme suyuna kavuşması için yapılan bir yatırım. Toplam tutarı 300 milyon lirayı geçen bir yatırım olacak. İlimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

        "2023 YILINDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"
        Projeyle Tokat'ın 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Arslan, "26 milyon metreküp su depolama hacmine sahip büyük bir baraj büyük bir yatırım. 57 metre baraj yüksekliği var.

        Uzun yıllar ihtiyacımızı karşılayacak. 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Akabinde de hemen arıtma tesisleriyle ilgili çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu.
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