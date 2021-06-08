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    , COVİD-19'a yakalandı: Talihsiz kadın herkesi uyardı

    Covid-19'a yakalanan genç kadın, günler süren mücadele sonrası hastalığı atlattı. 'da yaşayan (50), 29 Mart'ta rahatsızlandı. Coronavirüs'e yakalandığı anlaşıldı. Talihsiz kadın herkesi uyardı.

    Nefes nefese
    Covid-19'a yakalanan genç kadın, günler süren mücadele sonrası hastalığı atlattı. 'da yaşayan (50), 29 Mart'ta rahatsızlandı. Coronavirüs'e yakalandığı anlaşıldı. Durumu ağırlaşınca, hemen hastaneye kaldırıldı. 6 gün entübe edilen Şahin, 18 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hastalığı atlattı. Herkesi uyardı: Gerçekten öleceğimi düşündüm. Çünkü nefes alamıyor, yatakta dahi dönemiyordum. Öleceğimi düşündüm ama entübe olacağım hiç aklıma gelmemişti. Entübenin bu kadar ağır bir durum olduğunu bilmiyordum.
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    Haberler Güncel Emine Şahin, COVİD-19'a yakalandı: Talihsiz kadın herkesi uyardı