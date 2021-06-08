Covid-19'a yakalanan genç kadın, günler süren mücadele sonrası hastalığı atlattı. Edirne Keşan'da yaşayan Emine Şahin (50), 29 Mart'ta rahatsızlandı. Coronavirüs'e yakalandığı anlaşıldı. Durumu ağırlaşınca, hemen hastaneye kaldırıldı. 6 gün entübe edilen Şahin, 18 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hastalığı atlattı. Herkesi uyardı: Gerçekten öleceğimi düşündüm. Çünkü nefes alamıyor, yatakta dahi dönemiyordum. Öleceğimi düşündüm ama entübe olacağım hiç aklıma gelmemişti. Entübenin bu kadar ağır bir durum olduğunu bilmiyordum.
- Güncel
- 08.06.2021 Gazete