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    • 08.06.2021 18:29
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    Milyonlarca öğrenci ? Sorusunun yanıtını sıkça araştırıyor. Koronavirüs ile mücadeleden dolayı eğitim sisteminde de belirli kararlar alınmış ve okullar uzaktan eğitime geçmişti. Kademeli normalleşme adımları uygulanırken bazı okullar yüzyüze eğitime başladı ve üniversitelerde de ne zaman ders işleneceği merak konusu oldu. Peki ?

    takvim.com.tr
    Üniversiteler ne zaman açılacak?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? 13 Eylül'de üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak konusu oldu ve milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama geldi. Kademeli normalleşmenin uygulandığı şu günlerde üniversitelilerin merakla beklediği o tarih belli oldu. İşte detaylar…

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklama doğrultusunda üniversitelerde yüz yüze eğitimin 2021-2022 eğitim öğretim yılının 13 Eylül'de başlayacak.

    YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELDİ!

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

    Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

    Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

        YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

        "Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

        Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."
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        Haberler Güncel Üniversiteler ne zaman açılacak? 13 Eylül'de üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?