15 Haziran'a kadar sınırlı sayıda ve ikramsız yapılacak düğünler, 15 Haziran-1 Temmuz arasında yemekli yapılabilecek. 1 Temmuz sonrasında ise nişan ve kına gibi organizasyonlar da serbest olacak. Sektör temsilcilerine göre piyasanın en yoğun günleri de 1 Temmuz sonrasında yaşanacak.



