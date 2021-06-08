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    • 08.06.2021 12:46
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    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Sevdiği insanla hayatını birleştirmek isteyen binlerce kişi koronavirüs salgını nedeniyle düğününü, nişan, kına etkinliklerini ertelenemek ya da evde aile arasında yapmak durumunda kalmıştı. Kademeli normalleşme adımları uygulanırken bu konuda nasıl bir gelişme yaşandığı merak konusu oldu. Peki ? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Nişanlar ve kınalar yasak mı serbest mi?

    Nişanlar ve kınalar yasak mı serbest mi? Kına ve nişan törenleri salonlarda yapılabiliyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinen sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır toplu etkinliklerin yapılmasına izin verilmiyordu, normalleşme adımlarının başlamasıyla birlikte kına ve nişan törenleri için belirlenen yasağın kalkıp kalmadığı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    NİŞAN KINA ETKİNLİKLERİ YASAĞI KALKTI MI?

    Yasakların kalkmasıyla geçen hafta belediyelerin nikâh salonlarında oluşan evlilik sıraları kendisini e-ticaret ve mağazalarda da gösterdi. E-ticarette küçük ev aletleri ve mobilya satışlarında yüzde 30 artış yaşandı.

    AVM'lerin cumartesi günleri açılması ile birlikte uzun süredir satış yapamayan züccaciyeciler de çeyiz seti satışlarının katlandığını söyledi. Kuaförlerden çiçekçilere kadar çok sayıda dükkânın haftasonu hareketliliğinin pandemi öncesine yaklaştığını belirten sektör temsilcileri kasım ayına kadar düğünlerin büyük bir ekonomik hareketlilik yaratacağını ancak pandemi öncesine göre düğün yapmanın maliyetinin yüzde 30-40 arttığını belirtiyor.

        15 Haziran'a kadar sınırlı sayıda ve ikramsız yapılacak düğünler, 15 Haziran-1 Temmuz arasında yemekli yapılabilecek. 1 Temmuz sonrasında ise nişan ve kına gibi organizasyonlar da serbest olacak. Sektör temsilcilerine göre piyasanın en yoğun günleri de 1 Temmuz sonrasında yaşanacak.
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        Haberler Güncel Nişanlar ve kınalar yasak mı serbest mi? Kına ve nişan törenleri salonlarda yapılabiliyor mu?