İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir B'nin eşi Sema Nur B. ile sorunlar yaşadığı, bir tartışma üzerine de eşine 3 defa "boş ol" dediği belirtilerek, "dini nikah tazelemek" isteyen müştekinin sanık Burhan Dalğali'yi çağırdığı anlatılmıştı.

Müştekilerin evine giden sanığın, "Böyle nikah düşmez. Siz tövbe edin. Sizin nikahınız düşmedi." dediği aktarılan iddianamede, sanığın nasihat ve telkinleri karşılığında müştekilerin her birinden 1600 lira olmak üzere toplamda 3 bin 200 lira aldığı kaydedilmişti.