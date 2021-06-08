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    • Güncel
    • 08.06.2021 11:38
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    • 08.06.2021 11:38
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    Adalet Bakanı duyurdu! Hayvanları koruyacak yeni yasal düzenleme kapıda

    Son dakika haberine göre sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı , hayvanları koruma kapsamında yeni yasal düzenlemelerin yakında gerçekleşeceğini duyurdu.

    Bakan bu fotoğrafla duyurdu: Geri sayım başladı”

    Adalet Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden bahçesindeki kedilerle fotoğraf paylaşarak, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı" ifadelerine yer verdi.



    Bakanlığın bahçesindeki anne ve 2 yavru kedi ile yakından ilgilenen Bakan Gül, kedilerin mama ve sağlık kontrollerinin personeller tarafından yapıldığını belirtti. Bakanlığın bahçesinde yuvası da olan kedilere Kahve, Güneş ve Duman ismi verildi.

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    Haberler Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu! Hayvanları koruyacak yeni yasal düzenleme kapıda