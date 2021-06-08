Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Bakanlığı bahçesindeki kedilerle fotoğraf paylaşarak, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı" ifadelerine yer verdi.





Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı. ⌛ pic.twitter.com/Od55hhvbby — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 8, 2021

Bakanlığın bahçesindeki anne ve 2 yavru kedi ile yakından ilgilenen Bakan Gül, kedilerin mama ve sağlık kontrollerinin personeller tarafından yapıldığını belirtti. Bakanlığın bahçesinde yuvası da olan kedilere Kahve, Güneş ve Duman ismi verildi.