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    • 08.06.2021 11:23
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    • 08.06.2021 11:23
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    | Uzman isim tarih verdi

    Haziran ayının sonlarına gelinmesine rağmen genelinde serin hava ve yapışlar hakim. Vatandaşlar havanın ne zaman ısınacağı sorusuna yanıt ararken uzman isimden flaş bir açıklama geldi. Peki , ve ’de nasıl? İşte detaylar…

    Türkiye genelinde sıcaklıklar haziran ayına rağmen beklenen oranda yükselmedi. Vatandaş ise havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Haziran ayının ilk 15 gününe baktığımızda hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında. Yaz yağmurları devam edecek, haziran sonuna doğru yavaş yavaş ısınma görülecek" dedi.

    Serin havanın en önemli nedeninin İskandinav ülkeleri üzerinde oluşan yüksek basınç olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, "Bu basınç genişleyerek bizim bölgelerimize inmeye çalışıyor. Aynı zamanda Rusya ve Ukrayna'ya doğru iniyor.

    Bunu bir deniz dalgası gibi düşünebilirsiniz. Aşağı indiğinde soğuk hava etkisiyle birlikte hava sıcaklıkları da düşmeye başlar, tekrar yükselir. Haziran ayının ilk 15 gününe baktığımızda mevsim normallerine göre biraz serin geçiyor diyebiliriz. İkinci 15'ten itibaren yavaş yavaş mevsim normallerine ulaşacağız. Yaz yağmurları çeşitli bölgelerde görülecek. Daha çok Marmara'nın güneyi, Ege bölgesinin doğusu, İç Anadolu'da zaman zaman kuvvetli yağış geçitleri yaşanacak" değerlendirmesinde bulundu.

        "MEVSİM NORMALLERİNE GÖRE HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜK"
        Türkiye'nin haziran sonu itibariyle yavaş yavaş ısınmaya başlayacağını belirten Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, "Mevsim normallerine baktığınızda 2020 haziran ayında en düşük sıcaklık 13.5 santigrat dereceyken, en yüksek sıcaklık 37 santigrat derece civarlarında olmuştur. Şu anda mevsim normallerine göre hava sıcaklığı biraz daha düşük. Bu da İskandinav ülkeleri üzerindeki yüksek basınçtan kaynaklı ve bu serin hava biraz daha devam edecek. Ama haziran sonuna doğru yavaş yavaş ısınma görülecek" diye konuştu.

        "TEMMUZDAN İTİBAREN SICAK VE KURAK BİR YAZ BİZİ BEKLİYOR"
        Yağışlı ve serin havaya rağmen kuraklık tehdidinin devam ettiğine dikkat çeken Özdemir, "Lokal olarak görülen bu ani yağışlara dikkat etmek gerekiyor. Büyük metropoller üzerinde ani yağışlar görülebilir.

        Vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasını muhakkak ziyaret edip uyarıları dikkate almalı. Bu yağışlı ve serin havaya rağmen kuraklık geçti diyemeyiz, kuraklık devam ediyor. Çünkü iklimsel değişiklikler ve ısı adalarının oluşumları önemli. Temmuz ayından itibaren sıcak ve kurak bir yaz geçirecek gibiyiz. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni modellere baktığımızda yaza dair öngörümüz daha da belirginleşecek" dedi.

            Yaz aylarında ani dolu yağışlarının görülebileceği uyarısında bulunan Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Bunda küresel ısınmanın etkisi yüksek. Şehirler üzerinde ısı adalarının oluşması buna bağlı olarak kararsız ve ani yağışların meydana gelmesi nedeniyle bu yaz da ani dolu yağışları göreceğiz" dedi.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
            MARMARA
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ÇANAKKALE °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KIRKLARELİ °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KOCAELİ °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            EGE
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            A.KARAHİSAR °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İZMİR °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            MANİSA °C, 32°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MUĞLA °C, 30°C
            Parçalı bulutlu

                AKDENİZ
                Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ADANA °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ANTALYA °C, 31°C
                Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                HATAY °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ISPARTA °C, 28°C
                Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                İÇ ANADOLU
                Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ESKİŞEHİR °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KONYA °C, 27°C
                Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SİVAS °C, 23°C
                Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DÜZCE °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SİNOP °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ZONGULDAK °C, 21°C
                Parçalı bulutlu

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    BAYBURT °C, 23°C
                    Parçalı bulutlu

                    SAMSUN °C, 22°C
                    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    TOKAT °C, 26°C
                    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    TRABZON °C, 22°C
                    Parçalı bulutlu

                    DOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Erzurum'un doğu, Kars'ın güney ve Ağrı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    ERZURUM °C, 23°C
                    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    IĞDIR °C, 30°C
                    Parçalı bulutlu

                    KARS °C, 23°C
                    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    VAN °C, 23°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                    ADIYAMAN °C, 33°C
                    Az bulutlu ve açık

                    DİYARBAKIR °C, 35°C
                    Az bulutlu ve açık

                    GAZİANTEP °C, 32°C
                    Az bulutlu ve açık

                    SİİRT °C, 33°C
                    Az bulutlu ve açık
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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Hava ne zaman ısınacak? Uzman isim tarih verdi