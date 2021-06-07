Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci, 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden seçildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren yeni HSK'de görev dağılımı belli oldu.
Buna göre 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden getirildi, üyeliklere ise Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç seçildi.
HSK'da yeni dönemin ilk Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdik.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 7, 2021
HSK üyelerimizin seçimlerinde Meclisteki uzlaşma demokrasimiz adına sevindiricidir. Toplumsal sözleşmemiz olacak yeni sivil anayasa yapımında da iyi niyetin ve uzlaşmanın yol gösterici olacağına inanıyorum. pic.twitter.com/ZKD0bCBF5w
HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci getirilirken 2. Daire, Sinan Esen, Ergün Şahin, Cumhur Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel'den oluştu.
YENİ ÜYELERLE İLK TOPLANTI
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 7, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 üyenin seçilmesiyle yeniden belirlenen Kurulun yeni dönemi nedeniyle ilk toplantısı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında HSK binasında yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan Bakan Gül, HSK üyelerinin seçiminde, Meclis'te iktidar ve muhalefetiyle uzlaşma sağlanmasının, demokrasi adına çok sevindirici bir durum olduğunu belirtti.
Toplumsal sözleşme olacak yeni sivil anayasa yapımında, HSK'ye üye seçiminde gösterilen iyi niyet, uzlaşma, usul ve yöntemin önemli bir yol göstericiliğinin olacağına inandığını vurgulayan Gül, şunları söyledi:
"Öncelikle gayret ve fedakarlıklarıyla dört yıl hizmet eden HSK'nin kıymetli üyelerine iş ve aile yaşamlarında başarılar diliyorum. Görev süreleri boyunca, yargının bağımsızlığı için hassasiyet gösteren ve eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün hakim ve savcı görünümlü teröristlerini yargıdan temizlemek için titizlikle çalışan HSK'nin değerli üyelerine, milletimiz ve yargı teşkilatı adına teşekkür ediyorum. HSK'nin yeni seçilen üyelerinin de aynı sorumluluk birinciyle, terör örgütü FETÖ ile mücadelesini aynı kararlılıkla, hukuk çerçevesinde, büyük titizlikle sürdüreceğine inancımız tamdır. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını, hakimlik teminatını en güçlü şekilde koruyacaklarına, yükselteceklerine inancım tamdır."
Bakan Abdulhamit Gül, HSK'nin yargıya olan güvenin korunup, sürdürülebilmesinde çok önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.
Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Gül, şöyle konuştu:
"Hukuk devletinin olmazsa olmazı da bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Hukuk devleti özünü, yargının bağımsızlığında bulur. Yargının bağımsız ve tarafsız oluşu, tüm hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Yargı, ele geçirilecek bir mevzi, makam, kurum değildir. Yargı, asla el uzatılmaması gereken, göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir anayasal kurumdur. Yargının hiçbir ideolojisi, cemaati, grubu, taassubu olamaz. Yargının tek ama tek ideolojisi vardır o da adalettir. HSK'nin yeni seçilen üyeleri de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla hakimlik ve savcılık teminatını daha da güçlendirecektir."