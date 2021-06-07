"Öncelikle gayret ve fedakarlıklarıyla dört yıl hizmet eden HSK'nin kıymetli üyelerine iş ve aile yaşamlarında başarılar diliyorum. Görev süreleri boyunca, yargının bağımsızlığı için hassasiyet gösteren ve eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün hakim ve savcı görünümlü teröristlerini yargıdan temizlemek için titizlikle çalışan HSK'nin değerli üyelerine, milletimiz ve yargı teşkilatı adına teşekkür ediyorum. HSK'nin yeni seçilen üyelerinin de aynı sorumluluk birinciyle, terör örgütü FETÖ ile mücadelesini aynı kararlılıkla, hukuk çerçevesinde, büyük titizlikle sürdüreceğine inancımız tamdır. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını, hakimlik teminatını en güçlü şekilde koruyacaklarına, yükselteceklerine inancım tamdır."

Bakan Abdulhamit Gül, HSK'nin yargıya olan güvenin korunup, sürdürülebilmesinde çok önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Gül, şöyle konuştu:

"Hukuk devletinin olmazsa olmazı da bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Hukuk devleti özünü, yargının bağımsızlığında bulur. Yargının bağımsız ve tarafsız oluşu, tüm hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Yargı, ele geçirilecek bir mevzi, makam, kurum değildir. Yargı, asla el uzatılmaması gereken, göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir anayasal kurumdur. Yargının hiçbir ideolojisi, cemaati, grubu, taassubu olamaz. Yargının tek ama tek ideolojisi vardır o da adalettir. HSK'nin yeni seçilen üyeleri de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla hakimlik ve savcılık teminatını daha da güçlendirecektir."