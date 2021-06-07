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    • 07.06.2021 10:22
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    Son dakika: Gri kategoride yer alan Agit kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son dakika haberine göre gri kategoride yer alan sözde sorumlusu Agit kod adlı etkisiz hale getirildi. Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, ’ın ilçesinde nun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

    Gri kategoriye bir çizik daha!

    İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları'nda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili bilgi paylaştı.

    - kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birlikleri terör örgütü üyelerine operasyon düzenledi.

    TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİNDE GRİ KATEGORİDEYDİ
    Operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu "Agit" kod adlı isimli terörist olduğu belirlendi.

    Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van'ın ilçesinde 'nun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

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