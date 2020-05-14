Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi şehit oldu, bir kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.







HESABI SORULACAKTIR!

Alçak saldırı sonrası tepkiler ve açıklamalar peş peşe geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı." dedi.

PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 14, 2020

Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor.

Van'da PKK'lı teröristlerce #VefaSosyalDestekGrubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu...

Allah rahmet eylesin.



Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 14, 2020

Altun,açıklamasında bulundu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Vefa sosyal destek grubuna yönelik kalleş saldırının ardından ilk açıklamayı yaptı. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Çelik şu ifadeleri kullandı:

Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce #VefaSosyalDestekGrubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu... Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor.

Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır. Sağlık çalışanlarına saldırdınız,hastaneleri,okulları yaktınız,öğretmenlerimizi, masum çocuk,genç ve kadınları katlettiniz. Şimdi ise yardıma koşan insanlara saldırıyorsunuz. Sonunuz yakın. https://t.co/tMKEEqfGdP — Mahir Ünal 🟢🇹🇷 (@mahirunal) May 14, 2020

MAHİR ÜNAL'DAN ÇOK SERT SÖZLER: SİZE SEMAPTİ DUYAN, SAVUNAN...

Vefa Sosyal Destek Grubuna düzenlenen alçak saldırıya ilişkin paylaşımda bulunan AK Partili Mahir Ünal çok sert ifadeler kullandı.



Ünal, "Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır. Sağlık çalışanlarına saldırdınız,hastaneleri,okulları yaktınız,öğretmenlerimizi, masum çocuk,genç ve kadınları katlettiniz. Şimdi ise yardıma koşan insanlara saldırıyorsunuz. Sonunuz yakın." dedi.

Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 14, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, "mesajını paylaştı.

Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler.



Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın,

"Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!" — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 14, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca yönelik terör saldırısına ilişkin,dedi.

Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler.



Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın,

"Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!" — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 14, 2020

Soylu, "Mübarek ramazan gününde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz" değerlendirmesini yaptı.